IRONMAN 70.3 Türkiye 2026'nın kazananları belli oldu

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törende ayrıca IRONMAN 70.3 Dünya Şampiyonası kontenjanları da sahiplerini buldu.

Erkeklerde Belçikalı Thibault Delvenne birinci, Birleşik Krallık'tan Levin Veale ikinci, Fransız Youhan Guillou üçüncü, kadınlarda ise Birleşik Krallık'tan Natalie Lawrence birinci Dana Alieva ikinci, Türk sporcu Çiğdem Gülgeç üçüncü oldu.

The Land of Legends'ın 9'uncu kez ev sahipliği yaptığı bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kadriye Halk Plajı'ndaki organizasyona 80 ülkeden 1900 sporcunun katıldı.

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