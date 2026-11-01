Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 6 gümüş madalya kazandı

Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya) kapsamında toplam 6 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda şef ve gastronomi öğrencisinin katıldığı, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali’nde (GastroAntalya) toplam 6 gümüş madalya kazandı. 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Antalya’da, Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen GastroAntalya, yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı yarışmacıyı bir araya getirdi.

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Bireysel ve ekip olarak 6 gümüş madalya kazandılar

Gastronomi alanında yeteneklerin ve mesleki becerilerin sergilendiği festivalde, Üniversite Düzeyi Öğrenci Ana Yemek Yarışması kategorisinde mücadele eden Antalya Belek Üniversitesi öğrencilerinden 3’ü gümüş madalya kazanırken, Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması kategorisinde de üniversite ekibi 3 gümüş madalya elde etti. Böylece iki farklı kategoride toplam 6 gümüş madalya kazanan Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, hem bireysel yeteneklerini hem de ekip çalışmasındaki başarılarını uluslararası platformda ortaya koydu.