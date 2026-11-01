Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 6 gümüş madalya kazandı

        Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 6 gümüş madalya kazandı

        Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya) kapsamında toplam 6 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da 6 gümüş madalya kazandı

        Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya) kapsamında toplam 6 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

        Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda şef ve gastronomi öğrencisinin katıldığı, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali’nde (GastroAntalya) toplam 6 gümüş madalya kazandı. 29 Ekim1 Kasım tarihleri arasında Antalya’da, Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen GastroAntalya, yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı yarışmacıyı bir araya getirdi.

        REKLAM

        Bireysel ve ekip olarak 6 gümüş madalya kazandılar

        Gastronomi alanında yeteneklerin ve mesleki becerilerin sergilendiği festivalde, Üniversite Düzeyi Öğrenci Ana Yemek Yarışması kategorisinde mücadele eden Antalya Belek Üniversitesi öğrencilerinden 3’ü gümüş madalya kazanırken, Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması kategorisinde de üniversite ekibi 3 gümüş madalya elde etti. Böylece iki farklı kategoride toplam 6 gümüş madalya kazanan Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, hem bireysel yeteneklerini hem de ekip çalışmasındaki başarılarını uluslararası platformda ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Alanya'da yabancı turist denizde boğuldu
        Alanya'da yabancı turist denizde boğuldu
        Alanya'da denize giren Çek uyruklu kadın boğuldu
        Alanya'da denize giren Çek uyruklu kadın boğuldu
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
        Muratpaşa'da plastik atıklar müziğe dönüşüyor
        Muratpaşa'da plastik atıklar müziğe dönüşüyor
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı