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        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

        Akdeniz ekibi, ligde 9 maç sonunda topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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