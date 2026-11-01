Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Yanan evden sadece uyuyan çocuklarını kurtarabildiler Yangından geriye kül yığını ve enkaz kaldı, ailece komşulara sığındılar

        Yanan evden sadece uyuyan çocuklarını kurtarabildiler Yangından geriye kül yığını ve enkaz kaldı, ailece komşulara sığındılar

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ailenin kiracı olarak kaldığı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde uyuyan çocuğunu da alarak dışarak çıkan anne, canlarını son anda kurtardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Yanan evden sadece uyuyan çocuklarını kurtarabildiler Yangından geriye kül yığını ve enkaz kaldı, ailece komşulara sığındılar

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ailenin kiracı olarak kaldığı ev, çıkan yangında küle döndü. Yangın sırasında evde uyuyan çocuğunu da alarak dışarak çıkan anne, canlarını son anda kurtardı.

        Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta önceki gün, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde bulunan anne ve 2 çocuk panikle dışarı çıkarken, kısa sürede büyüyerek evi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızı annesi teselli etmeye çalışırken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        REKLAM

        "Kızım odada uyuyordu"

        Yabancı uyruklu aile ise aynı mahallede ikamet eden bir yakınlarına sığındı. Yangından geriye kalan ve alevlerin küle çevirdiği enkazı inceleyen Ali Cüneydi, yangının başladığı anda oda içerisinde kızının uyuduğunu belirterek, "Eşim, çocuklarım, annem ve babamla birlikte oturuyorduk evde. Herkes evin bahçesindeydi, bir tane küçük kızım içerde yatıyordu. Yangın çıkınca eşim eve giriyor. Alevi görünce çocuğu çıkartıyor. Beni aradı, elektrik sayacından şalteri kapatmasını söyledim. Çocuğu çıkardıktan sonra ateşi söndürmek için eve girmeye çalışmış. Elinden geleni yapmış ama söndürememiş. Canlarını kurtarmak için dışarı çıkmışlar. Allah'a şükür canlarını kurtarmışlar" dedi.

        REKLAM

        "Alevler evi yedi gitti"

        Tüm eşyalarının yandığını ve geriye bir şey kalmadığını belirten Cüneydi, "Olan eve oldu, alev bütün evi yedi gitti, ev tamamen kül oldu. Evde her şeyimiz vardı, bir eksiğimiz yoktu. Çatı ahşap olduğu için alevler bir anda tutuşturmuş. Şu an kalacak bir ev bulamadık, sağdan soldan komşulardan soruyoruz. İnşallah buluruz. Bütün eşyalar yandı, birazda birikmiş 260 bin TL civarında paramız vardı hepsi yandı" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Kepez'de 8 bin 756 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması
        Kepez'de 8 bin 756 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması
        Türk ezgileri Asya-Pasifik'te yankılanacak
        Türk ezgileri Asya-Pasifik'te yankılanacak
        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor
        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor
        Beyaz altın sular altında kaldı, 10 milyon TL'lik zarar var Manavgat'ta 400...
        Beyaz altın sular altında kaldı, 10 milyon TL'lik zarar var Manavgat'ta 400...
        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze beled...
        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze beled...
        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor
        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor