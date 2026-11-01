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        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen turizmde istikrarını koruduğunu ve büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bölgesel krizlere rağmen turizmde istikrarını koruduğunu ve büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya etkinlikleri kapsamında bulunduğu kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de bölgesel krizlerle karşı karşıya kaldığını, gelecekte de bu risklerin devam edebileceğini belirtti.

        Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'daki savaş ve Körfez bölgesindeki gelişmelere dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin izlediği dış politika, barışa yönelik katkıları ve güçlü yapısıyla bölgede istikrarını koruduğunu ifade etti.

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        Turizm sektörünün krizlerden etkilenme biçimine ilişkin strateji değişikliğine gittiklerini anlatan Ersoy, geçmişte kriz dönemlerinde sezonun kapatılarak sonraki yılın beklendiğini, artık bu yaklaşımın değiştiğini kaydetti.

        Ersoy, 2018'den itibaren sektörün krizlere karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar attıklarını belirterek, 2019'da kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni pazarların geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

        İran'daki savaşın başlamasının ardından rezervasyon iptalleri yaşandığını ancak hızlı adımlar, tanıtım çalışmaları ve satış kampanyalarıyla kayıpların telafi edildiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

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        "Bölgede yaşamanın gerekliliklerini bilerek, krizlere karşı bağışıklığımızı artırmış bir şekilde istikrarımızı koruyarak, her daim büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 5 artışla 25,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. Yılın 9 ayında ise yüzde 2,4 artışla 51,3 milyar dolarlık gelire ulaştık."

        Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarla öne çıktığını belirten Ersoy, NATO Zirvesi'nin ardından COP31'in düzenleneceğini, gelecek yıl da Formula 1'in Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

        COP31'in Antalya'ya önemli kazanımlar ve yatırımlar getirdiğini vurgulayan Ersoy, organizasyon kapsamında Serik, Belek ve Aksu bölgelerinde yol ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

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        EXPO alanının uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek bir merkeze dönüştürüldüğünü ifade eden Ersoy, organizasyonun ardından alanın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini ve yıl boyunca uluslararası kongrelerin düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

        Ersoy, "Turizmdeki önemli hedeflerimizden biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirliğin yanında 12 aya yayılmış turizmi gerçekleştirebilmek." diye konuştu.

        - Antalya Müzesi'nin yeni binasının 2027'de açılması planlanıyor

        Antalya Müzesi'nin yeniden inşasına ilişkin de bilgi veren Ersoy, yeni müzenin 2027 yılında hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

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        Yeni müzenin önceki binaya göre iki kat daha fazla kapalı alana ve üç kat daha fazla sergi alanına sahip olacağını belirten Ersoy, böylece depolarda bulunan çok sayıda eserin ziyaretçilerle buluşturulacağını ifade etti.

        Ersoy, yeni müzenin Antalyalılar ve kenti ziyaret eden turistler için önemli bir kültür merkezi olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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