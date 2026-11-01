Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türk ezgileri Asya-Pasifik'te yankılanacak

        Türk ezgileri Asya-Pasifik'te yankılanacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 2 Kasım'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sanatçı, festivalde "Anadolu'dan Geldik" eserini seslendirerek, 66 yıllık cura ile Türk ezgilerini uluslararası sahneye taşıyacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Türk ezgileri Asya-Pasifik'te yankılanacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, 2 Kasım'da Sri Lanka'nın Kolombo kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sanatçı, festivalde "Anadolu'dan Geldik" eserini seslendirerek, 66 yıllık cura ile Türk ezgilerini uluslararası sahneye taşıyacak.

        TRT'nin de üyesi olduğu ABU tarafından düzenlenen festival, Asya-Pasifik bölgesindeki farklı ülkelerin müzik kültürlerini bir araya getirecek.

        Müzik hayatına küçük yaşlarda başlayan Ezgü, öğretmen babasının aldığı enstrümanlarla müziğe yöneldi. Ezgü, babasının görevi dolayısıyla iki yıl yaşadığı Yunanistan'ın Gümülcine kentinde nota ve müzik eğitimi aldı.

        REKLAM

        Türkiye'ye döndükten sonra müzik çalışmalarını sürdüren Ezgü, radyo sınavını kazanmasının ardından TRT'de kadrolu sanatçı olarak görev yaptı.

        TRT'de 15 yıl çalıştıktan sonra yayıncılığa yönelen sanatçı, "Ankara Rüzgarı", "Nazar Değmesin" ve "Halkalı Şeker" gibi televizyon programlarını hazırladı.

        Son yıllarda TRT Müzik'te yayımlanan "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" programıyla Anadolu'nun müzik kültürünü tanıtan sanatçı, bugüne kadar 53 bölüm hazırladı.

        - Anadolu'nun müzik mirasını kayıt altına alıyor

        Sümer Ezgü, AA muhabirine, Anadolu'nun farklı yörelerini gezip yerel müzikleri ve enstrümanları kayıt altına aldıklarını belirterek, halk kültürünün kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Çocukluğundan itibaren davul, zurna ve bağlama sesleriyle büyüdüğünü belirten Ezgü, farklı ülkelerdeki halk oyunları ve müzik festivallerine katıldığını ifade etti.

        Program kapsamında Mersin ve Gaziantep'te çekimler yaptıklarını anlatan Ezgü, Silifke'nin yöresel oyunlarını, Gaziantep'in barak havalarını ve bölgeye özgü enstrümanları kayıt altına aldıklarını dile getirdi.

        Çalışmalarını kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yaptıklarını vurgulayan Ezgü, "Anadolu'yu dolaşarak, bitmek bilmeyen renklerini tespit ediyoruz. Bir yerde derleme çalışması yapıyoruz. Aslında günümüzün belgesini çekip geleceğe dosya bırakıyoruz." dedi.

        REKLAM

        - 66 yıllık cura ile sahneye çıkacak

        Sri Lanka'da düzenlenecek festivalde Türkiye'yi temsil edecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ezgü, etkinliğin farklı kültürleri müzik aracılığıyla buluşturacağını söyledi.

        Festivalde "Anadolu'dan Geldik" eserini seslendireceğini aktaran Ezgü, şöyle konuştu:

        "Bu festivale katılmak, Türkiye'yi o festivalde Asya-Pasifik'in bir rengi olarak, hele hele 'Anadolu'dan Geldik' eseriyle sunacak olmak beni çok mutlu etti. Çalışmaları tamamladık. Fethiyeli rahmetli halk sanatçısı Ramazan Güngör'ün 66 yıllık curası bende. O üç telli sazı da festivalde çalacağım. Ramazan Güngör ona 'kopuz' derdi. Geldiği coğrafyaya Anadolu'dan bir enstrüman götüreceğim ve çalacağım. Bu da kültürel bir birleşim olacak."

        REKLAM

        Ezgü, kültürel mirasın tanıtımı için bundan sonra da elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Kepez'de 8 bin 756 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması
        Kepez'de 8 bin 756 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması
        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor
        Türkiye, bölgesel krizlere rağmen turizmde büyümesini sürdürüyor
        Beyaz altın sular altında kaldı, 10 milyon TL'lik zarar var Manavgat'ta 400...
        Beyaz altın sular altında kaldı, 10 milyon TL'lik zarar var Manavgat'ta 400...
        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze beled...
        Kepez Belediyesi 76 yaşındaki Ayşe teyzenin evini yeniledi Ayşe teyze beled...
        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor
        'Söğle peyniri' antik kuyularda 4 ayda olgunlaşıp sofralara iniyor
        Antalya'ya savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında a...
        Antalya'ya savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında a...