Kepez'de 8 bin 756 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj çalışması

Kepez Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklıkla mücadele kapsamında Zeytindalı Caddesi'nde 7 bin 484 metrekare, Kirişçiler Hamza Taş Bulvarı'nda ise bin 272 metrekare alanda yürütülen kurakçıl peyzaj çalışmaları ile su tasarrufu sağlanması ve sürdürülebilir yeşil alanların oluşturulması hedefleniyor.

Kepez Belediyesi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini azaltmak, yer altı su kaynaklarını korumak ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde kurakçıl peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, su ihtiyacı düşük, sıcak ve kurak iklim şartlarına dayanıklı bitki türleri ile su tüketimini azaltan peyzaj düzenlemeleri yapıyor. Zeytindalı Caddesi ve Kirişçiler Hamza Taş Bulvarı'nda gerçekleştirilen kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla geleneksel peyzaj uygulamalarına alternatif, doğayla uyumlu ve uzun ömürlü yeşil alanlar oluşturuluyor.

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Yaz şartlarına dayanaklı ağaçlar toprakla buluştu

Yoğun sulama gerektiren çim alanlar yerine su ihtiyacı düşük bitkiler, kırmızı renkli doğal radyolarit ve beyaz çakıl taşları kullanılarak hem su tüketiminin hem de bakım maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında, Kirişçiler Kavşağı'na bir adet büyük zeytin ağacı dikilirken, Zeytindalı Caddesi'nde ise 350 adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Akdeniz ikliminin sıcak ve kurak yaz şartlarına dayanıklı zeytin ağaçlarıyla bölgenin yeşil dokusu güçlendirilirken, cadde ve kavşaklara doğal ve estetik bir görünüm kazandırılıyor. Kepez'de kurakçıl peyzaj uygulamaları yalnızca mevcut yeşil alanlarda değil, yeni oluşturulan peyzaj düzenlemelerinde de hayata geçiriliyor.

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Kepez'in yeşil dokusuna kuraklığa dayanıklı bitkiler

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, Atatürk Mahallesi'nde 8 bin 550 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Bitki ve Fidan Üretim Tesisi'nde de az su isteyen, sıcak ve kurak iklim şartlarına dayanıklı bitki türleri yetiştiriliyor. Seralarda özenle üretilen bitkiler, ilçedeki park, bahçe, cadde ve meydanların peyzaj düzenlemelerinde kullanılıyor. Böylece su tasarrufu sağlanırken Kepez'in yeşil dokusunun korunmasına ve estetik kent görünümünün güçlendirilmesine katkıda bulunuluyor.

Kurakçıl peyzaj çalışmaları ile su kaynakları korunuyor

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, su kaynaklarının korunmasının yerel yönetimlerin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürdürülebilir uygulamalara önem verdiklerini ifade etti. Başkan Kocagöz, kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla doğal kaynakların korunmasını, suyun daha verimli kullanılmasını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.