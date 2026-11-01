Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yapığı tamamladı.
Giriş: 01.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yapığı tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.
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