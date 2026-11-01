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        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yapığı tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yapığı tamamladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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