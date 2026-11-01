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        Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

        AntalyaBurdur yolu üzerinde kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

        AntalyaBurdur yolu üzerinde kontrolden çıkan araç takla attı, sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında AntalyaBurdur yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametine seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Taklalar atarak yol kenarına savrulan otomobil ters döndü. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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