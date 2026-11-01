Muratpaşa'da plastik atıklar müziğe dönüşüyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Muratpaşa Belediesi’nin hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenecek proje ile plastik atıklar enstrümanlara dönüşecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, sıra dışı bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla plastik atıkların müzik enstrümanlarına dönüştürüldüğü uluslararası "Soundtrack of the Plastic Age" projesi için rezervasyonlar başladı.

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Plastik atıklar müzik aletine dönüşecek

Sıfır atık ve iklim eylemi temasıyla Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek konser, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Müzik terapisti, besteci ve perküsyonist Hollandalı sanatçı Rogier De Nijs tarafından hayata geçirilen ve 4 Hollandalı sanatçının sahne alacağı projenin hazırlık sürecinde Antalya’da toplanan temiz plastik atıklar, müzik enstrümanlarının ve sahne enstalasyonunun yapımında kullanılacak.

Konser için rezervasyonlar başladı

Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanarak iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan konser, COP Night etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Konseri takip etmek isteyenler için rezervasyon süreci başladı. Başvurular projenin resmi web sitesi ‘www.soundtrackoftheplasticage.com’ adresinden yapılabilecek.