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        Muratpaşa'da plastik atıklar müziğe dönüşüyor

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Muratpaşa Belediesi'nin hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenecek proje ile plastik atıklar enstrümanlara dönüşecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Muratpaşa'da plastik atıklar müziğe dönüşüyor

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Muratpaşa Belediesi’nin hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri kapsamında düzenlenecek proje ile plastik atıklar enstrümanlara dönüşecek.

        Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hayata geçirdiği COP TOWN etkinlikleri, sıra dışı bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla plastik atıkların müzik enstrümanlarına dönüştürüldüğü uluslararası "Soundtrack of the Plastic Age" projesi için rezervasyonlar başladı.

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        Plastik atıklar müzik aletine dönüşecek

        Sıfır atık ve iklim eylemi temasıyla Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek konser, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Müzik terapisti, besteci ve perküsyonist Hollandalı sanatçı Rogier De Nijs tarafından hayata geçirilen ve 4 Hollandalı sanatçının sahne alacağı projenin hazırlık sürecinde Antalya’da toplanan temiz plastik atıklar, müzik enstrümanlarının ve sahne enstalasyonunun yapımında kullanılacak.

        Konser için rezervasyonlar başladı

        Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanarak iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkat çekmeyi amaçlayan konser, COP Night etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Konseri takip etmek isteyenler için rezervasyon süreci başladı. Başvurular projenin resmi web sitesi ‘www.soundtrackoftheplasticage.com’ adresinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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