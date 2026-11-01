Alanya'da yabancı turist denizde boğuldu

Türkler Mahallesi'nde denize giren Leona Musilova (54), bir süre sonra gözden kayboldu. Musilova'nın sudan çıkmadığını fark eden eşinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.

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