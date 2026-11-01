Alanya'da yabancı turist denizde boğuldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu turist boğuldu.
Giriş: 01.11.2026 - 15:34 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu turist boğuldu.
Türkler Mahallesi'nde denize giren Leona Musilova (54), bir süre sonra gözden kayboldu. Musilova'nın sudan çıkmadığını fark eden eşinin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu Musilova'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Kıyıya çıkarılan kadının cenazesi, morga gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ