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        Alanya'da denize giren Çek uyruklu kadın boğuldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yüzmek için denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu kadın boğuldu. Eşinin ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Alanya'da denize giren Çek uyruklu kadın boğuldu

        Antalya’nın Alanya ilçesinde yüzmek için denize giren 54 yaşındaki Çek uyruklu kadın boğuldu. Eşinin ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alanya’nın Türkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denize yüzmek için giren 54 yaşındaki Çek uyruklu Leona Musilova, bir süre sonra denizde gözden kayboldu. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılarak kıyıya getirilen kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Leona Musilova’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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