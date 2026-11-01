Otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nı Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raşit G. idaresindeki 07 BFK 071 otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, aracın altında kalan sürücü Raşit G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.