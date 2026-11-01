Motosiklet sürücüsünün trafikte yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasında
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaldırıma çıkmakta zorlandığı için araç yolunda ilerlemek zorunda kalan yaşlı adam, trafikte kısa süreli yavaşlamaya neden oldu.
Durumu fark eden motosiklet sürücüsü, bir süre yaşlı adama eşlik etti. Ardından motosikletini park eden sürücü, yaşlı adamın yolun karşısına güvenli şekilde geçmesine yardımcı oldu.
Sürücünün yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.