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        COP31 kapsamında Antalya'da bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacak

        Antalya Valiliği, 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi kapsamında, 10-11 ve 12 Kasım'da bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:17 Güncelleme:
        COP31 kapsamında Antalya'da bazı güzergahlarda trafik düzenlemesi yapılacak

        Antalya Valiliği, 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi kapsamında, 10-11 ve 12 Kasım'da bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını bildirdi.

        Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey lider katılacak.

        Bu kapsamda, havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun her iki yönünde konuk heyet konvoyları ve vatandaş trafiği için ayrı şeritler oluşturulacak.

        Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunun da geliş ve gidiş yönlerinde trafik düzenlemesine gidilecek.

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        Konuk devlet başkanları ve heyetlerinin kullanacağı, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki "Liderler Yolu" ise 11 Kasım'da 07.30-12.00 saatlerinde tamamen trafiğe kapatılacak. Liderlerin zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden açılacak.

        EXPO2016 Bulvarı'nı yalnızca resmi görevli araçlar ile shuttle araçları kullanabilecek. Bu güzergahın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.

        - Havalimanına ulaşım güzergahları belirlendi

        Duyuruda, şehir merkezi, Kundu-Lara ve Serik yönlerinden havalimanına ulaşımda kullanılacak güzergahlar da paylaşıldı.

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        Buna göre şehir merkezinden havalimanına Bülent Ecevit Bulvarı, Rauf Denktaş Caddesi ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden, Kundu-Lara bölgesinden ise Yaşar Sobutay Bulvarı ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden ulaşım sağlanabilecek. Serik yönünden gelen sürücülerin ise D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelalarını takip etmesi gerekecek.

        Öte yandan, 10-11 ve 12 Kasım'da il genelinden hareket eden shuttle araçları D-400 kara yolunu kullanmayacak.

        Belek Oteller Bölgesi'ne lojistik malzeme transferi yalnızca 5 No'lu Kontrol Noktası üzerinden yapılacak. Alanya-Side istikametinden gelen shuttle araçları ile lojistik taşıma yapan araçlar da bu güzergahı kullanabilecek.

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        Valilik, sürücülerin yönlendirme tabelalarına ve görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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