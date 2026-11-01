Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası sona erdi

Organizasyonun son gününde oynanan erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador, Paraguay'ın Sportivo Luqueno takımını 11-8 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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