Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası sona erdi
Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fas temsilcisi Amal Mogador, finalde Paraguay ekibi Sportivo Luqueno'yu 11-8 yenerek şampiyon oldu.
Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fas temsilcisi Amal Mogador, finalde Paraguay ekibi Sportivo Luqueno'yu 11-8 yenerek şampiyon oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımı mücadele etti.
Organizasyonun son gününde oynanan erkekler finalinde Fas temsilcisi Amal Mogador, Paraguay'ın Sportivo Luqueno takımını 11-8 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor ise 5'incilik maçında Belarus temsilcisi BSC Yurkas'a 7-6 yenilerek turnuvayı 6. bitirdi.
Kadınlar finalinde İspanya temsilcisi Rayo Barcelona, Brezilya'nın Sao Pedro takımını uzatmalarda 4-3 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.