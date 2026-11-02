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        Bağlantısı kopan iskelede mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir sitede dış cephe boyası yapan 2 işçi, bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Bağlantısı kopan iskelede mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir sitede dış cephe boyası yapan 2 işçi, bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 10 katlı sitenin en üst katında dış cephe boyası yapan Sedat Y. ve Bülent Ç., bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İki işçinin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla mahsur kalan işçilere ulaştı. Güvenli şekilde aşağı indirilen Sedat Y. ve Bülent Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler, kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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