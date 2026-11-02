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        Antalya hallerinde domates miktarı düştü, fiyatı arttı

        Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 15,15 azalırken, fiyat endeksi yüzde 101,29 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 19,88, fiyat endeksi ise 13,99 azaldı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 8,22 azalırken, fiyat endeksi yüzde 62,11 arttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Antalya hallerinde domates miktarı düştü, fiyatı arttı

        Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi yıllık yüzde 15,15 azalırken, fiyat endeksi yüzde 101,29 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 19,88, fiyat endeksi ise 13,99 azaldı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 8,22 azalırken, fiyat endeksi yüzde 62,11 arttı.

        Antalya hallerinde işlem gören domates, meyve ve sebze işlem miktar ve fiyatlarına ait endeks değerleri, 2026 Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Ekim ayı miktar endeksi aylık bazda domateste yüzde 17,91, sebzede yüzde 27,24 artarken, meyvede yüzde 20,30 azaldı. Ekim ayı miktar endeksi yıllık bazda domateste yüzde 15,15, meyvede yüzde 19,88, sebzede ise yüzde 8,22 azaldı. Ekim ayında domates, meyve ve sebze miktar endeksi yıllık ortalama civarında, fiyat endeksleri ise yıllık domateste ortalama üstü, sebzede ortalama civarında, meyvede ise ortalamanın altında gerçekleşti.

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        Domateste miktar düştü, fiyat arttı

        Ekim ayında domates fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 101,29 arttı. Aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 15,15 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Ekim ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 13,99 azalırken, bu azalış miktardaki yüzde 19,88 azalışa rağmen gerçekleşti.

        Meyvede fiyat düştü

        Ekim ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 62,11 arttı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 8,22 oranında azaldı. Bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu. Ekim ayında, son yedi yılın verileri dikkate alındığında domates ve sebze satış miktarı ortalama civarında, meyve satış miktarı ortalamanın altında. Domates ve sebze fiyat endeksleri rekor seviyede artarken meyve fiyat endeksi ise rekor seviyede düşüş gösterdi.

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        Ekim ayında domates işlem miktar endeksi yüzde 17,91 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 92,70 ile rekor artış gösterdi. Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi beşinci en büyük artış olarak kaydedildi.

        Ekim ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 20,30 ile rekor azalış, işlem fiyat endeksi yüzde 2,28 ile rekor azalış olarak tabloya yansıdı. Ekim ayında sebze işlem miktar endeksi yüzde 27,24, işlem fiyat endeksi yüzde 44,24 artış gösterdi. Son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında, işlem miktar endeksi altıncı en büyük artış, son yedi yılın Ekim ayları dikkate alındığında ise işlem fiyat endeksi ikinci en büyük artış olarak tabloya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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