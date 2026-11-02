Haydi Tenise Projesi, "Haydi Tenise Kulüpte" formatıyla ilk kez antalya'da hayata geçirildi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Haydi Tenise Projesi, yeni uygulama modeli "Haydi Tenise Kulüpte" ile ilk kez Antalya'da başladı. Projenin pilot uygulamasına ev sahipliği yapan Corendon Tennis Club Kemer'de, 60 ilkokul öğrencisi 20262027 eğitim öğretim yılı boyunca tenis eğitimi alacak.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından yürütülen Haydi Tenise Projesi, çocukların tenise erişimini artırmak ve tenis sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yeni uygulama modeliyle büyümeye devam ediyor. 2025 yılından bu yana Türkiye genelinde 22 ilde ve 30 okulda uygulanan proje, "Haydi Tenise Kulüpte" formatıyla tenis kulüplerini de eğitim sürecine dahil ediyor.

REKLAM

Projenin ilk pilot uygulaması, 27 Ekim 2026 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Corendon Tennis Club Kemer'de gerçekleştirilen eğitimle başladı. Uygulama kapsamında Göynük Atatürk İlkokulunun 2. sınıfında öğrenim gören 60 öğrenci, 20262027 eğitim öğretim yılı boyunca haftada iki gün tenis eğitimi alacak.

Öğrencilerin serbest etkinlik saatleri kapsamında katılacağı eğitimler, Corendon Tennis Club Kemer'in tesislerinde kulübün antrenörleri tarafından gerçekleştirilecek. Öğrencilerin okul ile kulüp arasındaki ulaşımı Kemer Belediyesi tarafından sağlanırken eğitim sürecinde öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmen veya rehber personel eşlik edecek.

REKLAM

Türkiye Tenis Federasyonu'nun ilgili kurumlarla yürüttüğü koordinasyonla hayata geçirilen yeni model, devlet okullarında öğrenim gören çocukların profesyonel tenis kulüplerinin tesis, altyapı ve antrenör imkanlarından yararlanmasına imkan tanıyor. Bu sayede çocukların sportif gelişimlerinin desteklenmesi, tenisle tanışan öğrenciler arasından yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve tenis eğitimine erişimin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda yürütülen Haydi Tenise Projesi, yeni uygulama modeliyle kamu kurumları, yerel yönetimler ve spor kulüpleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek tenisin tabana yayılmasına katkı sunuyor.