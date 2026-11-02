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        İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

        Antalya'da apartmanın dış cephe onarım çalışmasında kopan kablo nedeniyle iskelede aslı kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

        Antalya'da apartmanın dış cephe onarım çalışmasında kopan kablo nedeniyle iskelede aslı kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2685 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin A bloğunda dış cephe onarım çalışması yapan 2 işçinin bulunduğu iskeleyi taşıyan kablolardan birisi koptu. Kopan kablo nedeniyle 10. kat seviyesinde yan yatıp asılı kalan iskelede işçiler Sedat Y. ve Bülent Ç. mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla iskelede asılı kalan Sedat Y. ve Bülent Ç.'yi bulunduğu yerden kurtardı.

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        İtfaiye aracının sepetine alınan 2 işçi güvenli bir şekilde bulundukları yerden indirildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen işçiler, ardından mesailerine devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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