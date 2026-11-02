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        Antalya ve Burdur'daki 7 antik kent, turizm çalışanları aracılığıyla tanıtılacak

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Kültürel Miras Elçileri Projesi" ile Antalya ve Burdur'daki 7 antik kentin turizm profesyonelleri aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Antalya ve Burdur'daki 7 antik kent, turizm çalışanları aracılığıyla tanıtılacak

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan "Kültürel Miras Elçileri Projesi" ile Antalya ve Burdur'daki 7 antik kentin turizm profesyonelleri aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

        Bölgenin kültürel mirasının daha iyi tanıtılması amacıyla AKTOB ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde "Kültürel Miras Elçileri Projesi" hazırlandı.

        İlk aşamada 12 otelden 48 turizm profesyonelinin katılımıyla bu ay hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında, otel çalışanlarına kültürel mirasın korunması ve bölgenin tarihi zenginlikleri hakkında eğitim verilecek. Proje, ilerleyen zamanda diğer otellerden personelin de katılımıyla aşama aşama sürdürülecek.

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        Turizmciler, uzmanlar eşliğinde antik kentleri ziyaret ederek edindikleri bilgileri konaklayan turistlerle paylaşacak.

        Likya, Pamfilya ve Pisidya uygarlıklarının izlerini taşıyan Antalya'daki Phaselis, Olympos, Perge, Aspendos, Side ve Termessos ile Burdur'daki Sagalassos antik kentlerini kapsayan projeyle Antalya'nın deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra yörenin kültürel zenginliklerinin de tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, projeyi kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından önemsediklerini söyledi.

        Turizm çalışanlarının öncelikle yaşadıkları ve ekmeklerini kazandıkları kentin tarihi değerlerini tanıması gerektiğini belirten Kavaloğlu, "Kültürel mirasımıza sahip çıkmayı sözde değil, özde becerebileceğimiz bir program bu. Antik kentleri gezerek uzmanlardan aldığımız bilgileri gelen turiste anlatacağız." dedi.

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        Antalya'ya eğitim amacıyla gelen yerli ve yabancı öğrencilerin de kentin tarihi zenginliklerini tanımasını istediklerini ifade eden Kavaloğlu, otel yöneticileri ve çalışanlarının antik kentleri ziyaret ederek bu konuda bilinçlendirileceğini kaydetti.

        - "Bir servetin üzerinde yaşıyoruz, bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz"

        Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Caner Ünal ise kültür turizmini çok önemsediklerini söyledi.

        Antalya'nın Likya, Pamfilya ve Pisidya üçgeninde çok özel antik kentleri barındırdığını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

        "Önce otellerin yöneticilerini kültür turizmi ve antik kentler hakkında bilgilendireceğiz. Ardından da bu antik kentleri gezerek bütün özelliklerini, güzelliklerini anlatacağız. Onlardan fotoğraf ve videolar çekmelerini isteyeceğiz. Bu görselleri otellerde oluşturulacak kültürel miras alanlarında sergilemek istiyoruz. Amacımız kültürel mirasın turistlerle buluşması. Önce öğrenecekler, sonra keşfedecekler, yerinde deneyimleyecekler ve kültürel mirası yaşatacaklar. Sadece turizm yöneticileri düzeyinde kalmayacak, tüm otel çalışanlarını bu projeden yararlandıracağız. Bir servetin üzerinde yaşıyoruz, bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz."

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        Galeri

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