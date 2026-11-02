Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde 5 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1018 gram sentetik kannabinoid (25 bin 683 kullanımlık A4), 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 146 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

        REKLAM

        Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Akseki'de spor tesisleri yenileniyor
        Akseki'de spor tesisleri yenileniyor
        Antalya'da 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ve 200 bin dolu makaron ele ge...
        Antalya'da 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ve 200 bin dolu makaron ele ge...
        Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
        Kumluca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni yerinde hizmete başladı
        Antalya'da son bir haftada 172 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da son bir haftada 172 şüpheli tutuklandı
        COP31 alanına basın gezisi düzenlendi
        COP31 alanına basın gezisi düzenlendi
        ASO Başkanı Ardıç, Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu:
        ASO Başkanı Ardıç, Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda konuştu: