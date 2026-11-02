Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Döşemealtı, Kepez ve Aksu ilçelerinde 5 şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1018 gram sentetik kannabinoid (25 bin 683 kullanımlık A4), 506 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 146 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

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Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.