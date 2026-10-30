Aksu'da temsili Yörük göçü düzenlendi
Antalya'nın Aksu ilçesinde ilk kez temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ilk kez temsili Yörük göçü gerçekleştirildi.
Aksu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, ANFAŞ Fuar Merkezi önünden başladı. Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe develer, atlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Yürüyüşte, Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyet 103 yaşında" yazılı pankart taşındı.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da yürüyüşe katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yıldırım, yürüyüş sırasında traktör kullandı. Traktörün römorkunda ise Yörük poşusu giydirilmiş Atatürk posteri taşındı.
Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından katılımcılara irmik helvası ve keşkek ikram edildi.
Kutlamalar, akşam saatlerinde Neslihan Yılmaz Ören ve Mustafa Yıldızdoğan'ın konserleriyle sona erdi.
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