Aksu'da temsili Yörük göçü düzenlendi

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşün ardından katılımcılara irmik helvası ve keşkek ikram edildi.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım da yürüyüşe katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü. Yıldırım, yürüyüş sırasında traktör kullandı. Traktörün römorkunda ise Yörük poşusu giydirilmiş Atatürk posteri taşındı.

Aksu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, ANFAŞ Fuar Merkezi önünden başladı. Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe develer, atlar ve yüzlerce vatandaş katıldı.

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