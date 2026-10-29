Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.

Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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