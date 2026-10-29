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        Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu, sahibine idari yaptırım uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Antalya'da çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bisiklet süren çocuklara saldıran pitbull cinsi köpeğe el konuldu, sahibine idari yaptırım uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şafak Mahallesi'nde 27 Ekim'de meydana gelen köpek saldırısına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kamera görüntülerinin incelenmesi ve çalışmalar sonucunda köpeğin sahibi T.B.A'ya ve köpeğe ulaşıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi ekiplerince el konulan pitbull cinsi köpek, Kepez Belediyesi hayvan bakımevine götürüldü.

        Köpeğin sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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