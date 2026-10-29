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        Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında gecekondu küle döndü. Evde kiracı olarak oturan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alev topuna dönen evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Evlerinin yanışını gözyaşları içinde çaresizce izlediler

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında gecekondu küle döndü. Evde kiracı olarak oturan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alev topuna dönen evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 sokakta bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Memduh El Cüneydi'nin oturduğu müstakil gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın anında evde yaşayanlardan bir kadın ve 2 çocuk panikle dışarı çıktı. Kısa sürede yangın büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Gözyaşlarıyla izledi

        Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alev topuna dönen gecekonduya müdahale etti. Bu sırada gecekonduda kıracı olarak yaşayan ailenin küçük kızı ve ağabeyi alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Küçük kızı annesi teselli etmeye çalışırken, yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının sonunda adrese gelen ev sahibi "Bitirmişler ki evi" diyerek tepkisini dile getirirken, kiracıların komşusu da ev sahibine "Bitirmediler, yangın bitirdi" sözlerini sarf etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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