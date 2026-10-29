Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2 Kasım Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2 Kasım Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Akdeniz ekibinde teknik ekip ve oyuncular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.
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