Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası

Maçın normal süresi ve uzatma bölümünde Serenity Alanya Belediyespor'un gollerini Madsen (2), Cem Keskin, Felipe (2), Volkan Yeşilırmak attı. Çin ekibinin gollerini ise Antonio (2), Cai Wei Ming, Gin (2), Liu Hal Ran kaydetti.

Normal süresi 5-5 berabere biten maçın uzatma bölümü de atılan karşılıklı gollerle 6-6 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği şampiyonada, erkekler kategorisinde son 16 turunda Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde Çin ekibi TMS FC ile karşılaştı.

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