Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 29.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncuyeşilli ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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