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        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Alanyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Turuncuyeşilli ekip, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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