Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Serik'te sağanak nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

        Serik'te sağanak nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir inşaat alanında küçük çaplı toprak kayması meydana geldi, istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Serik'te sağanak nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir inşaat alanında küçük çaplı toprak kayması meydana geldi, istinat duvarının bir bölümü çöktü.

        Merkez Mahallesi 2160 Sokak'taki inşaat alanında, sağanağın ardından toprak kayması yaşandı.

        İstinat duvarının bir bölümünün çökmesi, çevredeki binalarda yaşayan mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.

        İnşaat alanında biriken yağmur suları, vidanjör yardımıyla tahliye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        MASTOB Başkanı Zafer Süral'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        MASTOB Başkanı Zafer Süral'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Büyükşehir ekiplerinin yağmur mesaisi gece boyunca sürdü
        Büyükşehir ekiplerinin yağmur mesaisi gece boyunca sürdü
        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Antalya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Antalya'da 29 Ekim 10 bin kişilik spor salonunda kutlandı Meteorolojinin ya...
        Antalya'da 29 Ekim 10 bin kişilik spor salonunda kutlandı Meteorolojinin ya...
        Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Antalya'da cuma günü 06.00 ile 24.00 arasında geniş kapsamlı su kesintisi y...
        Antalya'da cuma günü 06.00 ile 24.00 arasında geniş kapsamlı su kesintisi y...