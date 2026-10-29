Serik'te sağanak nedeniyle inşaat alanında toprak kayması yaşandı

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir inşaat alanında küçük çaplı toprak kayması meydana geldi, istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Merkez Mahallesi 2160 Sokak'taki inşaat alanında, sağanağın ardından toprak kayması yaşandı.

İstinat duvarının bir bölümünün çökmesi, çevredeki binalarda yaşayan mahalle sakinlerinde endişeye neden oldu.

İnşaat alanında biriken yağmur suları, vidanjör yardımıyla tahliye edildi.