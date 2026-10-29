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        Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün makamında gerçekleştirilen tebrik kabulünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı yayımlandı. Öğrencilere ödüllerin verildiği törende halk oyunları ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Alanya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün makamında gerçekleştirilen tebrik kabulünün ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı yayımlandı. Öğrencilere ödüllerin verildiği törende halk oyunları ve çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Alanya'da kutlama programı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Alanya Kaymakamlığı makamında düzenlenen tebrik kabulüne, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Piyade Albay Adem Ağırbaş, tebrikleri birlikte kabul etti. Tebrik kabulünün ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımlandı. Protokol konuşmalarının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, öğrencilerin sergilediği halk oyunları ile çeşitli gösterilerle devam etti.

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        "Cumhuriyet'in kazanımlarını hep birlikte kutluyoruz"

        Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Cumhuriyet'in zor şartlar altında kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in kuruluşu çok zor şartlarda, imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve silah arkadaşlarının mücadelesiyle kurtuluş mücadelesinden çıkan ülkemiz, büyük bir yokluk içerisindeydi. Anadolu coğrafyası, son yüzyıllarda birçok savaştan çıkmış, harap ve bitap bir haldeydi. Ancak Atatürk ve silah arkadaşları, bütün imkânsızlıklara rağmen Millî Mücadele'yi üstün bir başarıyla yürüttüler. Sonrasında Cumhuriyet'i ilan ederek yeni bir Türkiye ile yolumuza devam ettik" dedi. Cumhuriyet'in 103 yıllık geçmişinde Türkiye'nin birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Öztürk, "Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ekonomide, turizmde, tarımda, eğitimde, sanayide ve sağlıkta çok önemli mesafeler katettik. Türk insanının mücadeleci yapısıyla, milletler için oldukça kısa sayılabilecek 103 yıllık bir sürede önemli işler gerçekleştirdik. Bugün dünya milletleri sahnesinde onurlu bir yere sahibiz. Ülkemizin hem bölgesel hem de küresel anlamda güçlü bir ülke olma noktasındaki konumu her geçen gün daha da güçleniyor. Son yıllarda yapılan savunma sanayisi ve yerli teknoloji yatırımları da ülkemizin konumunu güçlendiriyor" diye konuştu.

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        "Cumhuriyetimiz nice yüzyıllar boyunca yaşayacak"

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki coşkunun kendisine umut verdiğini belirtti. Özçelik, "103 yıl önce kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu koşunun coşkusunu burada görmek, gençlerin, çocukların ve ailelerin heyecanına tanıklık etmek beni daha da umutlandırıyor. Bu coşkuyu gördükçe Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar boyunca süreceğine olan inancım güçleniyor. Bunun böyle olacağına inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği misaki milli sınırlar içerisinde, yüce Türk milletinin inancıyla Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacaktır. Türkiye'yi ve Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak üzere sürdürdüğümüz koşu sonsuza kadar devam edecektir. Atatürk'ün izindeyiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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