Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Serik'te Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

        Serik'te Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Serik'te Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kutlamalar, Serik Kaymakamı Cemal Şahin'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Program, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti.

        Törene Kaymakam Şahin, Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Şahin, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayandığını ifade eden Şahin, birlik ve beraberliğin korunmasının önemini vurguladı. Şahin, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

        Program, öğrencilerin şiir okuması ve koro gösterisinin ardından Cumhuriyet temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Zayıflama iğnesi kullananlara "protein alımını ihmal etmeyin" tavsiyesi
        Zayıflama iğnesi kullananlara "protein alımını ihmal etmeyin" tavsiyesi
        Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
        Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak
        Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı
        Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı
        Kepez'de yağışlara karşı 7/24 saha nöbeti
        Kepez'de yağışlara karşı 7/24 saha nöbeti
        Batı Akdeniz'de 9 aylık yaş meyve ihracatı yüzde 53,5 arttı
        Batı Akdeniz'de 9 aylık yaş meyve ihracatı yüzde 53,5 arttı
        Altın Portakal çevreci sinemanın peşinde
        Altın Portakal çevreci sinemanın peşinde