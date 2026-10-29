Uluslararası Kozmetik Kongresi, sektör paydaşlarını Antalya'da buluşturacak

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından 10. kez düzenlenecek Uluslararası Kozmetik Kongresi, 14-16 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, yaptığı açıklamada, bilim insanlarını, üreticileri ve sektör profesyonellerini kongrede bir araya getirerek, sektörün gelişmesine katkı sunmak istediklerini belirtti.

Kozmetik sektörünün, değişen tüketici beklentileri ve cilt bakımına yönelik artan ilgiyle yeni bir büyüme dönemine girdiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya kozmetik pazarı büyürken tüketicilerin ürünlerden beklediği faydalar da çeşitleniyor. Çift haneli büyümesini sürdüren Türkiye kozmetik pazarının önümüzdeki yıllarda hacmini önemli ölçüde artırması öngörülüyor. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısını AR-GE yatırımları, yenilikçi aktif maddeler ve yüksek katma değerli formülasyonlarla desteklemesi, küresel pazardaki rekabet gücümüzü artıracaktır. Kongremizde sektörün bu dönüşüme nasıl hazırlanması gerektiğini bilimsel ve ticari boyutlarıyla değerlendireceğiz."

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Kongre Başkanı Serdar Mutaf ise kongrenin sektörün dönüşüme hazırlanmasında önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Kongrede alanında öncü akademisyenlerin ve uluslararası konukların katılımıyla panellerin, uygulamalı atölyelerin, AR-GE ve formülasyon çalışmalarının yapılacağını anlatan Mutaf, katılımcıların 3 gün boyunca uzmanlık alanlarına göre farklı oturumları takip ederek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabileceklerini dile getirdi.