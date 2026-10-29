Kumluca'da Cumhuriyet'in 103. Yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kumluca'daki kutlamalar, akşam düzenlenecek fener alayı ve "Cumhuriyet Bizim, Sahne Öğretmenlerin" konseriyle devam edecek.

Törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler dans, halk oyunları ve spor gösterileri sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

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