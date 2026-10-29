Antalya'da 29 Ekim 10 bin kişilik spor salonunda kutlandı Meteorolojinin yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da binlerce kişi, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Valilikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törenin ardından kutlamalar havanın yağışlı olması nedeniyle 10 bin kişilik kapalı Antalya Spor Salonu'nda devam etti. Törende Vali Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ve İl Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, salondaki katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı. Bayrak geçişinin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki okullardan gelen öğrenciler, halk oyunları gösterileriyle kutlamalara renk kattı. Öğrencilerin şiirler de okuduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

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"Türkiye’yi daha da ileriye taşımak ortak sorumluluğumuz"

Programda yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın, millî egemenliği korumanın ve Türkiye’yi her alanda daha ileriye taşımanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Vali Şahin, "Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan etmiştir. Devletin meşruiyet kaynağını millet iradesine dayandırmış, Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkını devletimizin temel ilkesi hâline getirmiştir" dedi.

"Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden gelir"

Cumhuriyet’in yalnızca kazanılmış bir zaferin sonucu olmadığını, geleceğe yönelik ortak iradeyi de temsil ettiğini kaydeden Vali Şahin, millî egemenlik, bağımsızlık, hukuk devleti, demokrasi ve çağdaşlaşmanın Cumhuriyet’in kurucu değerleri arasında yer aldığını belirtti. Vali Şahin, "Cumhuriyetimizin gücü milletimizin birlik ve beraberliğinden, devletimizin gücü ise hukuktan, kurumlardan ve vatandaşlarına karşı taşıdığı sorumluluktan gelir" ifadelerini kullandı.

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Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin bilim, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında ilerlemeyi gerektirdiğini belirten Vali Şahin, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, kültürden spora kadar elde edilen kazanımların nesiller boyunca ortaya konulan emeğin ürünü olduğunu söyledi. Şahin, bu kazanımların korunarak gelecek kuşaklara daha güçlü şekilde aktarılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyeti yaşatmak sadece törenlerle sınırlı değildir"

Gençlerin tarihini bilen, Cumhuriyet’in kazanımlarının kıymetini kavrayan, sorgulayan, araştıran ve bilime inanan bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayan Vali Şahin, "Bizlere düşen bu güveni boşa çıkarmamak, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmak, millî egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı korumak, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır" dedi.

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Cumhuriyet’i yaşatmanın yalnızca törenlerle sınırlı olmadığını belirten Vali Şahin, Cumhuriyet değerlerinin günlük hayatta yaşatılması, ülkenin emek, bilgi, adalet ve ortak sorumluluk bilinciyle ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele’nin kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anan Vali Şahin, gazilere şükranlarını sundu. Vali Şahin, sözlerini "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadeleriyle tamamladı. Programın ardından tribünlerdeki öğrencilerin yanına oturan Vali Şahin, gençlerin bayramını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Elif Sandal, "Bayram olduğu için çok mutluyuz, iyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Tekvando sporunu severek yapıyoruz. Bunu ciddiye alarak ve severek yapıyoruz. Umarım ileride ülkemizi gururlandırabiliriz" şeklinde konuştu.

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Elif Hazan Bodur da, "Atatürk bu bayramı bize armağan etmiş, Atamızın çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

Törenlere Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, adli yargı temsilcileri, Antalya Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kutlamalar, öğretmenler, vatandaşlar ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.