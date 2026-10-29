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        Antalya'da kırsal mahalle sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı okul yıllarındaki heyecanla kutladı

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yıllar önce mezun oldukları köy okulunun önünde şiirler okuyup Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Antalya'da kırsal mahalle sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı okul yıllarındaki heyecanla kutladı

        GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi sakinleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yıllar önce mezun oldukları köy okulunun önünde şiirler okuyup Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kutladı.

        Köyde çocuk nüfusunun azalması nedeniyle 2002'de kapanan Güneycik İlkokulunun önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, kendi hazırladıkları "Yaşasın Cumhuriyet", "Cumhuriyetle Doğmuşum, Cumhuriyetle Yaşıyorum" ve "Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla bayram coşkusunu yaşadı.

        Güneycik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalle sakinleri, öğrencilik yıllarındaki gibi yürüyüş yaptı. Bayraklar ve balonlarla süslenen okulun önünde toplanan katılımcılar, kürsüye çıkarak yıllar önce öğrendikleri şiirleri okudu.

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        Mahalle sakini emekli öğretmen Mehmet Mesut Özyürek, milli bayramları bir arada kutlamanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

        Özyürek, "Pankartlarımızı hazırladık, 60-70 yaşındaki kadınlarımız bu pankartları taşıdı. Gururla, mutlulukla ilkokul çağında duyduğumuz heyecanı yaşayarak kutlama yapıyoruz." dedi.

        - "Cumhuriyet bu kadınlar sayesinde yaşayacak"

        Kutlamalara geçen sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla başladıklarını hatırlatan Özyürek, "İnşallah Cumhuriyet bu kadınlar sayesinde yaşayacak." ifadesini kullandı.

        Yaşları ilerleyen mahalle sakinlerini aylar öncesinden Cumhuriyet'i kutlama ve bayramda şiir okuma heyecanı sardığını dile getiren Özyürek, "Kadınlarımız heyecanla beni aradı, 'Bana şiir yok mu, bana görev yok mu?' diye. Buradaki herkes çocukluklarına döndü. Yani gözlerindeki ışıltıda o ilkokul çağlarındaki aynı heyecan var." diye konuştu.

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        Makbule Petek ise 70 yaşında olduğunu ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız kardeşi Makbule'den aldığını belirtti.

        İlkokuldan beri ezberinde olan 29 Ekim şiirini okuyacağını belirten Petek, "2. sınıfta 8 yaşındaydım şiiri okuduğumda. Hem çocuk olduk hem büyük olduk." ifadelerini kullandı.

        Ümmühan Altınkaymak (62) da yürüyüş yaptıklarını ve eski günleri tekrar yaşadıklarını kaydetti.

        Mahallede çocuk ve genç nüfusunun azalması nedeniyle bayram kutlamalarını kendilerinin sürdürdüğünü vurgulayan Altınkaymak, şiir okumak için günlerdir heyecanla hazırlandığını dile getirdi.

        - "Belki de heyecandan uyumadılar"

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        Ali Ertürk ise cami hoparlöründen yapılan duyuruyla mahalle sakinlerini milli bayramları birlikte kutlamaya davet ettiklerini dile getirdi.

        Hazırlıkların ardından kutlamalara başladıklarını anlatan Ertürk, şiir okuyacakları için mahalle sakinlerinin büyük heyecan yaşadığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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