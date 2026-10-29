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        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak nedeniyle 1450 dönüm serada ve 26 evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Demre ilçesinde sağanak nedeniyle 1450 dönüm serada ve 26 evde hasar meydana geldi.

        İlçenin Çevreli, Yavu ve Üçağız mahallelerinde dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Dere taşması sonucu oluşan selde yollar zarar görürken, su basan evlerde, iş yerlerinde ve seralarda temizlik çalışmaları başladı.

        Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Fahri Duran, yağış nedeniyle ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        - 1450 dönüm serada zarar

        Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sağanağın durduğunu belirterek, yaraları sarmak için sahada olduklarını kaydetti.

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        Çevreli Mahallesi'nde 14, Yavu Mahallesi'nde 8 ve Üçağız Mahallesi'nde 4 evin zarar gördüğünü belirten Duran, 1450 dönüm serada da çok ciddi hasar olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Duran, seralarda üretilen ürünlerin hale veya tüccara gönderilemeyecek durumda olduğunu belirterek, "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dikkate alınarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir. Demre Belediyesi olarak İlbank'tan gelecek ödeneği bu üç mahallemiz için kullanacağız. Ancak vatandaşlarımızın toparlanabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimizin de destek vermesi gerekiyor." dedi.

        Belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Duran, yolların ve üst geçitlerin yapımı, taşların temizlenmesi ve zarar gören hanelere gıda ulaştırılması için çalıştıklarını kaydetti.

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        Duran, çevre koruma bölgesinde yer alan Üçağız Mahallesi'nin birinci derece sit alanı olduğunu belirterek, mahallede yapılması planlanan çalışmalar için öncelikle gerekli izinlerin alınması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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