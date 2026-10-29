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        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finalde

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor, Çin temsilcisi TMS FC'yi penaltı atışları sonucunda 1312 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor penaltılarla çeyrek finalde

        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Alanya Belediyespor, Çin temsilcisi TMS FC'yi penaltı atışları sonucunda 1312 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

        Antalya'nın Alanya ilçesindeki 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, erkekler kategorisinde son 16 turu karşılaşmaları oynandı. Alanya Belediyespor, Çin ekibi TMS FC ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin normal süresi 55, uzatma bölümü ise 66 eşitlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 76 üstünlük sağlayan Alanya temsilcisi, toplamda 1312'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

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        Alanya Belediyespor'un normal süre ve uzatma bölümündeki gollerini Madsen (2), Felipe (2), Cem Keskin ve Volkan Yeşilırmak kaydetti. Çin temsilcisi TMS FC'nin golleri ise Antonio (2), Gin (2), Cai Wei Ming ve Liu Hal Ran'dan geldi.

        Rakibi bekleniyor

        Çeyrek finale yükselen Alanya Belediyespor, Sunrise Kyiv ile Kosta Rika temsilcisi CY Limon arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Erkekler ve kadınlarda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.

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