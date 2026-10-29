HİZMET-İŞ'ten çalışma hayatı için kapsamlı reform çağrısı

HİZMETİŞ Sendikası’nın Antalya’da düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde kıdem tazminatı tavanının kaldırılması, asgari ücret tespit sisteminin değiştirilmesi, emeklilerin en düşük aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve belediye şirketlerinde çalışan işçilere 52 günlük ilave tediye ödenmesi için yasal düzenleme yapılması çağrısında bulunuldu.

HAKİŞ Konfederasyonu’na bağlı HİZMETİŞ Sendikası’nın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi. Sendikanın yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri, şube ve il başkanları, profesyonel şube başkan yardımcıları ile komisyon ve komite başkanları ve üyelerinin katıldığı toplantıda, çalışma hayatının temel sorunları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması, sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi ve çalışma hayatındaki sorunların çözümüne yönelik talepler sıralandı.

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"Refah adil paylaşılmalı"

Bildirgede, ekonomik büyümenin çalışanların yaşam durumlarına yeterince yansımadığı belirtilerek, çalışanların üretilen katma değer ve artan milli gelirden adil pay alması gerektiği vurgulandı. Artan hayat pahalılığı karşısında ücretlerin satın alma gücünün korunması ve çalışanların insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olması gerektiği ifade edildi. Türkiye'de kayıt dışı istihdam oranının yüzde 25'e yaklaştığına dikkat çekilen bildirgede, kayıt dışı çalışmanın çalışanların sosyal güvencelerini zayıflattığı ve kayıtlı işletmeler açısından haksız rekabete neden olduğu kaydedildi. Kayıtlı istihdamın ve sendikal örgütlenmenin desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

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İş Kanunu ve iş güvencesinin yeniden düzenlenmesi talebi

4857 sayılı İş Kanunu'nun değişen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilen bildirgede, iş güvencesinin kapsamının genişletilmesi, işe iade hükümlerinin gözden geçirilmesi, çalışma sürelerinin yeniden değerlendirilmesi ve kanuni süreleri aşan fazla çalışmanın önlenmesi talepleri dile getirildi. İşe iade kararı verilen işçilerin işverenin iradesine bağlı kalmaksızın işlerine dönebilmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması istenirken, iş hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu savunulan zorunlu arabuluculuk uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunuldu. Kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunarak daha güçlü bir güvence sisteminin oluşturulması gerektiği ifade edilen bildirgede, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması talep edildi. İşsizlik ödeneğinin artırılması ve ödeneğe hak kazanma şartlarının kolaylaştırılması da talepler arasında yer aldı.

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Vergi sistemi ve emekli aylıkları için düzenleme talebi

Çalışanların yıl içerisinde vergi dilimleri nedeniyle gelir kaybı yaşadığı belirtilen bildirgede, çok kazanandan daha fazla, az kazanandan daha az vergi alınmasını esas alan adil bir vergi reformuna ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiği ifade edilen bildirgede, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, aylıkların enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve daha fazla prim ödeyen çalışanların emekli aylıklarının aleyhlerine olacak şekilde azalmasının önlenmesi istendi. Asgari ücret tespit sisteminin de değiştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, mevcut komisyon yapısının daha katılımcı, demokratik, adil ve çoğulcu bir modelle yeniden oluşturulması çağrısı yapıldı.

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Belediye işçileri için 52 günlük ilave tediye talebi

Belediyeler, bağlı kuruluşlar, belediye şirketleri ve il özel idarelerinde çalışan işçilerin Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınması gerektiği belirtilen bildirgede, kamu hizmeti yürüten işçiler arasındaki ücret ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesi istendi. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin 6772 sayılı Kanun kapsamında ilave tediyeden yararlanamamasının önemli bir sorun olduğu ifade edilerek, bu işçilere 52 günlük ilave tediye ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması talep edildi. Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilerinin kadro sorunlarının çözülmesi gerektiğine de dikkat çekilen bildirgede, kadro kapsamı dışında kalan kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması istendi. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen çalışanların tayin, nakil ve becayiş haklarının güvence altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, özellikle eş durumu, sağlık, engellilik ve zorunlu mazeretler nedeniyle yer değişikliği talep eden işçilerin yaşadığı sorunların çözülmesi çağrısında bulunuldu.

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Ev işçilerinin kayıt altına alınması hedefleniyor

Türkiye'de 1 milyon 300 binin üzerinde ev işçisinin bulunduğu ve bu çalışanların yüzde 98'inden fazlasının kayıt dışı çalıştığı belirtilen bildirgede, HİZMETİŞ Sendikası koordinasyonunda HAKİŞ Konfederasyonu tarafından yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 165 bin ev işçisine ulaşıldığı kaydedildi. Çalışmalar kapsamında 500 bin ev işçisine ulaşılmasının hedeflendiği, ev işçilerinin insanca ücret, sendikal örgütlenme ve iş güvencesine kavuşması gerektiği ifade edildi. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinleştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi için denetimlerin artırılması ve yaptırımların güçlendirilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de çalışanların haklarının korunması çağrısı yapıldı.

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Gazze ve Filistin vurgusu

Bildirgede HİZMETİŞ Sendikası'nın hak ve adalet mücadelesinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı dayanışmayı sürdüreceği belirtildi. Gazze ve Filistin'in sendika açısından kırmızı çizgi olduğu vurgulanarak, bölgede yaşananlara karşı uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Devlet tarafından başlatılan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verildiği ifade edilen bildirgede, sürecin başarıyla tamamlanması temennisinde bulunuldu. Özellikle yerel yönetimlerde partizanlık, mobbing, sendikasızlaştırmaya yönelik baskılar ve haksız işten çıkarmaların sona erdirilmesi gerektiği belirtilerek, çalışma barışının diyalog ve çalışanların iradesine saygı temelinde güçlendirilmesi istendi.

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HİZMETİŞ Sendikası, sonuç bildirgesinde işçilerin işine, aşına, alın terine ve kazanılmış haklarına sahip çıkmaya, bu hakların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.