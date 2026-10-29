Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Hizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı

        Hizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı

        Hizmet-İş Sendikası, iş güvencesinin güçlendirilmesi, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması, emekli aylıklarının artırılması ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Hizmet-İş Sendikası çalışma hayatına ilişkin taleplerini açıkladı

        Hizmet-İş Sendikası, iş güvencesinin güçlendirilmesi, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması, emekli aylıklarının artırılması ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığında Antalya'da gerçekleştirildi.

        Sendikanın yönetim kurulları, şube ve il başkanları ile komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda çalışma hayatının sorunları ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

        Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde ekonomik büyümenin çalışanların yaşam koşullarına yansıması ve refahın adil paylaşılması gerektiği belirtildi. Kayıt dışı istihdamın azaltılması, ücretlerin satın alma gücünün korunması ve çalışanların sendikal örgütlenme haklarının güçlendirilmesi istendi.

        REKLAM

        İş Kanunu'nun günün çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilen bildiride, iş güvencesinin geliştirilmesi, kıdem tazminatı tavanının kaldırılması ve zorunlu arabuluculuk uygulamasının sona erdirilmesi talepleri dile getirildi.

        Bildiride ayrıca adil vergi sistemi oluşturulması, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha katılımcı yapıya kavuşturulması çağrısı yapıldı.

        Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin ilave tediyeden yararlanmaları, kamu çerçeve protokolüne dahil edilmeleri ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması istendi.

        REKLAM

        Ev işçilerinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi, kamu işçilerinin tayin ve becayiş haklarının güvence altına alınması, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin güçlendirilmesi gerektiği de bildiride yer aldı.

        Bildiride dijital dönüşüm süreçlerinde çalışan haklarının korunması ve yerel yönetimlerde iş barışının güçlendirilmesi için çağrı yapıldı.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine destek verildiği belirtilen bildiride, "Devletimizin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyor, başarıyla tamamlanması için elimizden geleni yaptığımızı ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Türk ve dünya sinemasının yıldızları yarışma bölümlerinde seyirciyle buluşt...
        Türk ve dünya sinemasının yıldızları yarışma bölümlerinde seyirciyle buluşt...
        Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
        Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor penaltılarl...
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor penaltılarl...
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası
        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da kırsal mahalle sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı okul yıllarındaki...
        Antalya'da kırsal mahalle sakinleri Cumhuriyet Bayramı'nı okul yıllarındaki...