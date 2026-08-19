Aksu'da zabıta ekipleri denetim yaptı
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımı işgal edenlere yönelik denetimlerini artırdı.
Yaşar Sobutay Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırımlardaki yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen unsurlar kaldırıldı, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere de gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.
Zabıta Müdürü Kaan Aydın, kaldırım işgallerinin yayaların güvenli ve rahat ulaşımını olumsuz etkilediğini belirtti.
Kamuya ait alanların herkesin ortak kullanımında olduğunu aktaran Aydın, işletmelerin kendi sınırları içerisinde faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti.
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