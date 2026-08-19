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        Aksu'da zabıta ekipleri denetim yaptı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Aksu'da zabıta ekipleri denetim yaptı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye zabıta ekipleri, ilçe genelinde kaldırım işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yaya ve araç güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımı işgal edenlere yönelik denetimlerini artırdı.

        Yaşar Sobutay Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, kaldırımlardaki yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyen unsurlar kaldırıldı, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere de gerekli cezai yaptırımlar uygulandı.

        Zabıta Müdürü Kaan Aydın, kaldırım işgallerinin yayaların güvenli ve rahat ulaşımını olumsuz etkilediğini belirtti.

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        Kamuya ait alanların herkesin ortak kullanımında olduğunu aktaran Aydın, işletmelerin kendi sınırları içerisinde faaliyet göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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