Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 Rus turist kurtarıldı

Antalya'da dün akşam saatlerinde Alanya Kalesi'nin surlarına çıkan Rus uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A., inemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan 3 turist kurtarıldı. Turistlerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.