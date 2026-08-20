Alanya'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında M.T. (32) ile O.Z. (30), B.Z. (25) ve Y.Z. (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, B.Z'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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