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        Alanya'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Alanya'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında M.T. (32) ile O.Z. (30), B.Z. (25) ve Y.Z. (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, B.Z'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Gözaltına alınan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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