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        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak'ı arama çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Antalya'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak'ı arama çalışması yapılıyor.

        Şatırlı Mahallesi’nde kızının yanında kalan Nezir Atak, dün öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra dönmeyince yetkililerden yardım istendi.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Atak’ın son olarak D-400 kara yolu Kocayatak Kavşağı’nda görüldüğü tespit edildi.

        Ekipler, Atak'ın bulunması için arama çalışması gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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