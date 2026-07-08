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        Alanya'da ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Alanya'da ağaçta mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kurtardı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi'ndeki ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sepetli araç yardımıyla ağaca ulaşarak kediyi taşıma sepetiyle indirdi.

        Yapılan kontrolün ardından kedi doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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