Bisikletle umre yolculuğuna çıkan Belçikalı genç Antalya'ya ulaştı

Belçika'nın Liege kentinden yola çıkan ve zorlu bir hayat döneminin ardından manevi bir arayışla umre ibadetini bisikletle gerçekleştirme kararı alan 26 yaşındaki Alexandre Lauwers, Türkiye rotasının son durağı Antalya'ya ulaştı.





İstanbul'un ardından zorlu hava koşulları ve engebeli arazileri aşarak Antalya'ya ulaşan Lauwers, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi tarafından ağırlandı.



Günde ortalama 100 kilometre pedal çeviren Lauwers, AA muhabirine, Türkiye'de gördüğü misafirperverliğin Mekke yolculuğu için kendisini daha da motive ettiğini söyledi.



Türkiye'yi "altın kalpli insanların ülkesi" olarak nitelendiren Lauwers, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Belçika'da dünyaya gelen ve 8 yıl önce Müslüman olan Lauwers, annesinin rahatsızlığı ve babasını hiç tanımaması nedeniyle çocukluğunu bir bakımevinde geçirdiğini anlattı.





Lauwers, hafta sonları Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir mahallede yaşayan annesini ziyaret ettiğini dile getirerek, "Beni kendi ailelerinden biriymiş gibi karşıladılar ve bana dinlerini, sahip oldukları değerleri öğrettiler. Ben de kendimi onlardan biri gibi hissettim." dedi.



Hayatında yaşadığı zorlu dönemin ardından ruhsal olarak yeniden güçlenmek amacıyla Mekke'ye bisikletle gitmeye karar verdiğini belirten Lauwers, bu yolculuğun kendisi için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti.



Lauwers, yolculuk boyunca hem fiziksel hem de zihinsel açıdan zorlu bir süreçten geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:



"En büyük zorluk, her gün yaklaşık 100 kilometre pedal çevirmeye devam etmek. Bu durum zihinsel olarak oldukça yorucu. Fiziksel kondisyonum elhamdülillah iyi olduğu için yollarla baş edebiliyorum ancak rotadaki yokuşlar zaman zaman beni çok zorladı. Bulgaristan'da büyük bir kaza geçirdim, çok acı çektim ancak iki gün dinlendikten sonra yeniden yola devam ettim. Bisikletimde de teknik sorunlar yaşandı fakat tamircilerin yardımıyla bunların üstesinden geldim."



- "Türk halkının misafirperverliği beni etkiledi"



Türkiye'de gördüğü ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lauwers, "Türk halkına gösterdikleri misafirperverlik, davetler ve bana verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Bu bana çok şey kattı ve onlara gerçekten teşekkür etmeyi borç biliyorum. Çünkü altın gibi bir kalbe sahip, harika insanlardan oluşan muhteşem bir halk gördüm​​​​​​​. Bunun için içtenlikle çok teşekkür ederim." diye konuştu



Lauwers, Antalya'da iki gün boyunca dinlenerek enerji depolayacağını belirterek, yolculuğunun bundan sonraki aşaması için hava yoluyla Ürdün'ün başkenti Amman'a geçeceğini kaydetti.





Bisikletini de uçakla yanında götüreceğini ifade eden Lauwers, havalimanından indikten sonra kutsal topraklara doğru kalan son 1500 kilometrelik mesafeyi yine bisikletiyle kat edeceğini bildirdi.





Lauwers, Kabe'ye ulaştığında hissedeceği mutluluğu şimdiden tarif edemediğini anlatarak, "Oraya vardığımda yaşayacağım tatmini hayal bile edemiyorum. Çünkü her gün çok zor geçiyor ve ben bu yolculuğu başarmak için her gün savaşıyorum. Vardığımda tarifsiz bir mutluluk duyacağım." diye konuştu.

