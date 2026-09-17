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        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.Ş'nin (28) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi.

        Konaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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