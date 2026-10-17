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        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde İ.A. (40) idaresindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş'nin (76) kullandığı 66 AY 079 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 07 CEE 416 plakalı otomobil takla attı.

        Kazada, 66 AY 079 plakalı aracın sürücüsü D.Ş. ile yolcu D.U. (72) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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