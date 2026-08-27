Alanya'da safari cipinin şarampole devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile 10 turist yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, safari cipinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile 10 turist yaralandı.
H.E. idaresindeki 07 BZE 83 plakalı safari cipi, Sapadere Mahallesi'nde karşı yönden gelen araca yol vermek için manevra yaptı.
Sürücüsünün virajı alamadığı cip, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile cipte bulunan yabancı uyruklu 10 turist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.
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