Antalya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Antalya ve Bursa'da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanımı ile cezaevine yasak eşya sokulması veya bulundurulması suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

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