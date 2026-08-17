Alanya'da sağanak etkili oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak etkili oldu.
Giriş: 17.08.2026 - 17:38 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak etkili oldu.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 35 derece, nem oranının ise yüzde 65 ölçüldüğü ilçe merkezine yağan yağmur serinlik oluşturdu.
Sağanak, yaklaşık 30 dakika etkisini gösterdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ