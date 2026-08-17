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        Alanya'da sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Alanya'da sağanak etkili oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 35 derece, nem oranının ise yüzde 65 ölçüldüğü ilçe merkezine yağan yağmur serinlik oluşturdu.

        Sağanak, yaklaşık 30 dakika etkisini gösterdi.

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